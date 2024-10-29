印度商業大亨未婚無子女 病逝後數十億元遺產留給愛犬

印度最大企業之一塔塔集團的前董事長塔達（Ratan Tata），於今年10月9日病逝孟買醫院，享壽86歲。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度最大企業之一塔塔集團（Tata Group）前董事長塔達（Ratan Tata），於今年10月9日病逝孟買醫院，享壽86歲，近日傳出沒結婚又無子女的他，將9100萬英鎊（約新台幣37.6億元）遺產中的大部分留給愛犬。

綜合外媒報導，在塔達逝世後，他生前多達9100萬英鎊（約新台幣37.6億元）的遺產該給誰也引發外界關注，因為在印度的慣例，沒結婚生子的人過世，遺產通常是留給家人或兄弟姊妹。

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據《泰晤士報》報導，近日塔達的遺囑公開後，這些鉅額遺產將由他的愛犬、管家兼助理蘇比亞（KonarSubbiah）和廚師蕭（Rajan Shaw）繼承大部分。此外，塔達的兄弟吉米塔塔（Jimmy Tata）和兩個同父異母的姊妹希琳（Shireen）和迪安娜傑吉布霍伊威爾（Deanna Jejeebhoywill）將繼承少部分，目前並未公布確切金額。

塔達沒結婚又無子女，將9100萬英鎊（約新台幣37.6億元）遺產中的大部分留給愛犬。（圖／翻攝自Ratan Tata IG）

塔達在遺囑中表示，希望他的愛犬餘生將獲得「完善的照顧」，這樣安排就是為了讓管家和廚師在他死後，還能善待他的愛犬。事實上塔達飼養的第一隻狗狗Tito已經逝世，他生前也常常在社群上緬懷牠，在塔達死後，牠後來飼養的狗狗也有被帶到葬禮上，送他最後一程。

塔達的一生對動物相當熱愛，私底下是個相當有愛心的人，常常公開替流浪動物找家，就連塔塔集團總部的警衛也被告知永遠不要拒絕流浪動物。

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