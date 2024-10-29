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Arm：台灣是AI產業中心 全球90％晶片來自台灣

2024/10/29 12:45

Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey強調，台灣是AI產業中心。（記者卓怡君攝）Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey強調，台灣是AI產業中心。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球矽智財龍頭Arm（安謀）今日召開Arm Tech Symposia 2024（2024 Arm科技論壇），Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey親自來台，Chris Bergey表示，台灣是AI產業的中心，全球90%晶片來自台灣，世界仰賴台灣，整個AI產業生態系與供應鏈皆與台灣相連，預估到了2025年，全球將有1000億個Arm平台AI裝置。

Chris Bergey指出，AI帶來巨大機會，從硬體、軟體、生態系都比過去更緊密連結，也讓台灣供應鏈角色更為重要，台灣是AI產業中心，全球90%晶片來自台灣，台灣除了晶片製造實力，在設計、軟體等方面也持續發展，AI帶來的龐大算力，讓AI硬體要求更高，先進封裝等技術突破皆需要台灣廠商參與。

Arm北美業務副總裁曾志光表示，進入AI大時代，Arm是無所不在的運算平台，在Arm平台上已有超過2000萬名開發者，Arm與台廠密切合作，加強軟體開發者溝通， 一同發展AI的新時代。

今年Arm科技論壇有不少台灣大廠參加，包括聯發科、緯穎、聯詠、瑞昱、安國等，分享與Arm的全面設計合作。

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