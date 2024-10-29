字節跳動創辦人張一鳴擠下鍾睒睒 登上中國新首富

字節跳動創辦人張一鳴以人民幣3500億元（約新台幣1.57兆元）的財產，登上中國首富寶座。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕胡潤研究院今（29日）發布《2024衡昌燒坊·胡潤百富榜》，字節跳動創辦人張一鳴以人民幣3500億元（約新台幣1.57兆元）的財產，登上中國首富寶座，此為張一鳴首次成為中國首富。

綜合媒體報導，胡潤研究院報告指出，今年共有1094位個人財富超過人民幣50億元（約新台幣224.9億元）的中國企業家登上今年胡潤百富榜，較去年相比減少12%（147位）；而上榜的企業家總財富為人民幣21兆元（約新台幣94.46兆元），較去年相比下降10%。

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根據胡潤研究院榜單顯示，字節跳動創辦人張一鳴以人民幣3500億元的財產，擠下農夫山泉董事長鍾睒睒（身家3400億元人民幣，約新台幣1.53兆元），登上中國首富寶座。

而排名前5名中國企業家分別為，張一鳴 、鐘睒睒、騰訊創辦人馬化騰（財產3150億元人民幣，約新台幣1.41兆元）、拼多多創辦人黃崢（財產2450億元人民幣，約新台幣1.1兆元）、美的何享健家族（財產2350億元人民幣，約新台幣1.05兆元）。

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