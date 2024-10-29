川普完全執政在望 川概股TMTG股價飆漲逾21％

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）有很高機率能夠大獲全勝。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選將於11月5日舉行，依目前選情來看，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）有很高機率能夠大獲全勝，不僅有望拿下總統大位，所屬政黨（共和黨）也有望橫掃選票掌控國會，形成「完全執政」。受上述消息激勵，川概股TMTG 28日股價大漲逾21%。

綜合媒體報導，近期賭盤賠率顯示，川普在2024年總統大選勝出機率高於對手、民族黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。根據PredictIt選舉賭盤數據顯示，截至29日早上11點20分，川普當選勝率為60%，高於賀錦麗的45%。

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且依照目前選情來看，川普所屬的共和黨也有望橫掃選票，掌控國會，形成「完全執政」。

受上述利多因素激勵，川概股TMTG 28日股價大漲21.59%，收在47.36美元。TMTG自今年9月底跌到歷史低點11.75美元以來，公司股價已反彈3倍。

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