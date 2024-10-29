小摩CEO抨擊監管過頭 稱銀行反擊的時候了

小摩執行長戴蒙（Jamie Dimon）抨擊政府監管過頭。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國最大銀行摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）週一（28日）抨擊美國幾項主要金融監管措施，並誓言將反擊那些他認為不會讓銀行更安全的措施。

《路透》報導，現年68歲的戴蒙批評了關於資本要求、金融卡支付和開放銀行業務方面重疊或考慮不周的規則。戴蒙在一次會議上表示，現在是時候反擊了，許多銀行害怕與監管機構鬥爭，因為他們只是在懲罰自己。

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戴蒙指出，自己曾被聯準會（Fed）的人告知，因為自己所說、所寫下的內容，當局將實施更嚴格的審查。戴蒙表示，當事情變得對大銀行愈來愈不公平，並對企業、低薪族群造成傷害後，將對監管機構展開訴訟。對此報導，Fed拒絕置評。

聯準會監管負責人巴爾 （Michael Barr）上（9）月概述了一項將大型銀行資本增加9％的計劃，放寬了先前增加資本19％的提議。這是對於遊說放寬草案的華爾街銀行做出的重大讓步。儘管產業取得了明顯的勝利，但這項計劃仍陷入不確定性之中，關鍵細節仍不清楚。

戴蒙表示，如果這些提案不在選舉前提出，那麼任何事都將很難完成。對於全球系統重要性銀行的資本附加費，是巴塞爾資本協議三終局規則（Basel III endgame，對銀行資本要求國際標準的變更規則）框架中「最愚蠢」的要素之一，操作風險計算「荒謬」，流動性覆蓋率也不一。

戴蒙一直是對監管最嚴厲的批評者，並警告當銀行別無選擇時，願意在法庭上挑戰某些規則。戴蒙也批評了美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）上週公佈的規範，該規則將使消費者更容易在金融服務者之間轉換。

美國消費者金融保護局的「開放銀行」規則管理，將使金融科技公司與傳統銀行之間共享資料，消費者可以輕鬆的在服務供應者之間免費傳出個人資料。戴蒙指出，自己並不反對開放銀行業務，但開放銀行業務可能會洩露消費者資料，並導致詐欺性資金轉移，將與此抗爭。

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