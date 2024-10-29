中國一筆沒被關注稀土收購 紐時：恐對全球晶片業深遠影響

全球最大的輕稀土礦白雲鄂博位於中國北部內蒙古。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國是世界上最大稀土礦生產國，近年中美科技戰越演越烈，中國逐步加大了對先進技術的稀土金屬的開採和精煉控制，也收緊關鍵化學元素的出口。《紐約時報》報導，近期在中國營運的最後2家外資稀土冶煉廠，正被一家中國國有企業收購。

報導指出，這項交易幾乎沒有引起國外關注，但顯示北京加大對稀土開採和生產企業的所有權控制，恐對全球晶片產業鏈產生深遠影響。

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據了解，全球稀土供應鏈中，加拿大新高性能材料公司（Neo Performance Materials） 一直是中國最後2家外資煉油廠的擁有者之一，尤其是在位於無錫的工廠，該廠主導了鏑的生產。鏑是一種關鍵的耐熱材料，廣泛用於晶片電容器。

該公司近期宣佈，將在今年底前將無錫精煉廠86%股權出售給盛和資源，而盛和資源最大股東是中國國土資源部。位於山東淄博的另一家精煉廠將被關閉。

中國對稀土控制力不斷增長的一個例子是「鏑」，其售價約每公斤1500人民幣 （約新台幣6840元）。這種金屬元素以前主要用於電動車強力磁鐵的添加劑，因有很強的耐熱性，現今已成為先進半導體中越來越重要的組成部分。

過去幾年，輝達和其他電腦晶片製造商已改變每個晶片上數百個微型電容器使用的材料。電容器現在用超純鏑製成。在中國營運的冶鍊廠生產全球99.9%的鏑，其中大部分是在上海附近無錫的一家工廠冶鍊。

此外，中國也於9月中旬宣布將「銻」限制出口，這種金屬元素主要用於半導體、晶片、軍用炸藥和武器材料。

目前稀土金屬和多種戰略性礦物的主要開採和冶煉地點都在中國。在北京當局採取了一系列措施後，大大增加了外國公司（尤其是半導體制造商）購買多種稀土金屬及其他礦物的難度。中國加大對戰略性金屬掌控、出口，恐將對美國產生嚴重影響。

中國「稀土管理條例」自10月1日起施行，條例規定從事稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用和稀土產品出口的企業應當如實記錄稀土產品流向訊息。出口商須向北京當局提供稀土產品在西方供應鏈的追溯訊息，讓中國政府在決定哪些海外公司可獲得稀土產品。

倫敦顧問公司Benchmark Mineral Intelligence關鍵礦物產品總監達安·德容格（Daan De Jonge）將供應中斷的風險比作「懸在市場上方的達摩克利斯之劍，隨時準備出擊」。

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