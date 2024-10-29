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打7.6折！李嘉誠降價甩賣北京建案 比周邊中古屋還便宜

2024/10/29 13:31

香港首富李嘉誠在中國北京開發長達23年的建案「御翠園」，近日正打折拋售。（歐新社）香港首富李嘉誠在中國北京開發長達23年的建案「御翠園」，近日正打折拋售。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房市慘淡，香港首富李嘉誠在中國北京開發長達23年的建案，近日正打折拋售。中媒指出，有市場消息稱，李嘉誠位於北京朝陽區東四環的「御翠園」建案近日開盤，直接以7.6折的價格甩賣，特價房僅每平方公尺7.6萬元人民幣，比附近中古屋的價格還要低。

中國媒體《財聯社》週一（28日）報導，「御翠園」建案的銷售人員證實，確實在近日推出了50套「特價房」，銷售均價低至每平方公尺7.5萬元至7.6萬元人民幣，戶型是140平方公尺、180平方公尺的大平層以及聯排別墅，目前這幾個戶型都有房源在售。

而按照該建案之前每平方公尺9.07萬元至9.97萬元人民幣的備案價，這次特價房每平方公尺的售價，下降近1.5萬元至2.4萬元人民幣，由此計算，本次特價房銷售價格相較於備案價最高價格，相當於打了7.6折。

銷售人員稱，由於價格比週邊中古屋都還要便宜，上週末來看房的客戶特別多，還需要排號碼，甚至出現「1個銷售帶5個客戶」的熱銷狀況。

「御翠園」是李嘉誠進入北京的首個住宅項目，由長江實業旗下和記黃埔地產（北京朝陽）公司開發，已經開發了23年，一期「逸翠園」於2005年開盤，在漫長的馬拉松式開發階段後，二期「御翠園」才在今年開盤入市。

報導稱，歷經了20多年，李嘉誠旗下企業也享受到土地升值帶來的美好，分析人士指出，就算御翠園打7.6折出售，按照當時拿地的地價來看，售價也上漲了近50倍，其仍能大幅盈利。

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