科技巨頭互咬！微軟控Google在歐洲進行「影子活動」試圖影響監管

微軟控Google在歐洲進行「影子活動」，試圖抹黑微軟的聲譽。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技巨頭在雲端運算、資料中心領域的競爭愈演愈烈，微軟（Microsoft）週一（28日）採取了罕見的舉動，公開指責長期競爭對手Google在歐洲進行「影子活動」，試圖抹黑微軟的聲譽，討好歐洲政策制定者和反壟斷機構。

綜合外媒報導，微軟副總法律顧問艾萊利（Rima Alaily）週一在部落格文章中指出，Google正在秘密支持1個遊說團體，旨在抹黑微軟在競爭主管機構和政策制定者之中的聲譽，並誤導大眾。

請繼續往下閱讀...

艾萊利表示，Google竭盡全力混淆自身參與、資助和控制該組織的情況，其中最引人注目的是該團體招募了幾家歐洲雲端供應商，作為新組織的代言人。據悉，新組織成立時，Google可能會表現得像「後座成員」，而不是主要領導者。艾萊利補充，Google向規模較小的公司提供什麼加入方式，無論是現金或是折扣，還有待觀察。

這場衝突顯示出在雲端基礎設施，以及線上廣告、生產力軟體展開競爭的2大公司之間的新鬥爭。Google目前正在歐洲和美國面臨更大的監管壓力，該公司正在美國司法部提起的案件中進行第2次反壟斷審查。

艾萊利表示，1家拒絕Google提議的歐洲雲端供應商告知微軟，這一組織由Google指導，並主要由Google資助，目的是攻擊微軟在歐盟和英國的雲端運算業務。

Google上（9）月在歐盟對微軟提起反壟斷訴訟，指控微軟使用嚴格的軟體授權條款來阻止歐洲客戶將資料從微軟旗下的Azure轉移到競爭對手的雲端。微軟週一表示，儘管Google砸下5億美元，但未能說服另一遊說團體歐洲雲端基礎設施服務供應商聯盟（CISPE）的成員拒絕另起反壟斷案件的和解，因此Google提起申訴，並協助成立「開放雲端聯盟（Open Cloud Coalition）」。

艾萊利指出，Google的計劃似乎有2大最終目標，透過抹黑微軟來分散人們對Google在全球面臨嚴格監管審查的注意力，並使監管環境向有利於該公司雲端服務的方向傾斜，而不是在長處競爭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法