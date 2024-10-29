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大怒神再現盤中跌487點！台積電回神小跌10元 收跌271點

2024/10/29 13:56

台積電開低終場跌10元，指數收跌271點（資料照）台積電開低終場跌10元，指數收跌271點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股週一雖僅費半收小黑，但台積電ADR下挫下跌4.31%，受此衝擊，台股週二在台積電（2330）開盤下跌15元，以1035元開出，指數開盤跌149.62點，以23048.45點開出，在電子股領跌，金融與傳產也走弱下，指數開低走低，在台積電盤中大跌30元，指數越跌越深，盤中一度跌487點，測22711點，所幸在台積電跌勢收斂到10元，終場指數收跌271.48點，收22926.59點，摜破月線，成交量3417億元。

前10大成交額，跌多漲少，台積電跌10元，收1040元，成交額466.62億元，排名第1；鴻海跌5.5元，收209.5元，成交額178.67億元，排名第2；聯鈞漲6元，收220元，成交額79.65億元，排名第3；廣達跌7元，收303元，成交額69.48億元，排名第4；聯發科跌35元，收1300元，成交額69.1億元，排名第5。

新唐以漲停103元，成交額48.96億元，排名第6；奇鋐跌22元，收626元，成交額45.12億元，排名第7；聯亞漲6.5元，收330.5元，成交額44.26億元，排名第8；光聖漲25元，收479元，成交額40.68億元，排名第9，欣興跌2.5元，收163.5元，成交額39.43億元。

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