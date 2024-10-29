赴泰國旅遊注意了 ! 國際線「掃臉登機」12月上路

泰國機場國際線將在12月啟動「掃臉登機」政策。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為簡化登機時間，自今年12月起旅客登機掃臉免登機證。據報導，泰國6個主要機場將實施「掃臉登機」政策，國內線和國際線分別從11月和12月開始上路，每一次掃描只適用當次旅行。

泰國機場管理公司總經理奇拉提（Kirati Kitmanawat）表示，這套系統可讓旅客在通關時更方便，減少排隊的時間。

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泰國機場管理公司（Airports of Thailand Public Company Limited, AOT）指出，未來旅客辦理登機手續時，可選擇航空公司櫃檯或是自助登機掃描臉部並登記身分資料，系統紀錄資料後，旅客從自助托運行李到登機，都只要掃描臉部即可，不需要登機證。

泰國機場管理公司指出，6個機場將先啟用這套系統，包括蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）、廊曼機場（Don Mueang Airport）、清邁機場（Chiang Mai Airport）、清萊機場（Mae Fah Luang/Chiang Rai Airport）、普吉機場（Phuket Airport）以及合艾機場（Hat Yai Airport）。

據報導，2023年泰國旅遊業總收入將超過2.09兆泰銖（約新台幣1.98兆元），旅遊GDP約占全國GDP總量的12.84%。 泰國旅遊業從業人員約448萬人，佔全國總就業人數的11.21%

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