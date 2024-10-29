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中國前3季黃金消費大減逾11％ 原因揭曉

2024/10/29 11:40

中國黃金協會週一（28日）發布的最新數據顯示，2024年前3季中國黃金消費量和去年同期相比下降11.18%，至741.732噸。（彭博）中國黃金協會週一（28日）發布的最新數據顯示，2024年前3季中國黃金消費量和去年同期相比下降11.18%，至741.732噸。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國黃金協會週一（28日）發布的最新數據顯示，2024年前3季中國黃金消費量和去年同期相比下降11.18%，至741.732噸。其中，黃金首飾購買量下滑至400.038噸，較去年同期下降27.53%，金條和金幣的消費量年增27.14%，至282.721噸，而工業和其他用金58.973噸，年減2.78%。中國黃金協會指出，主要是黃金價格一路上漲，使黃金首飾消費受到明顯影響。

綜合中國媒體報導，今年前3季，在直播帶貨、即時零售等電商新模式快速發展的狀況下，拉動了中國小公克重的黃金首飾消費增長，不過黃金價格一路上漲，黃金首飾消費受到明顯影響。而第3季黃金價格持續維持高位波動，以及上漲預期增加，使實物黃金消費有所回落。

而作為避險資產的金條和金幣消費量，則是出現明顯上升趨勢，主要是前3季其溢價相對較低，因此能保持較大幅度增長。

根據統計，2024年前3季，上海黃金交易所全部黃金種類累計成交雙邊4.65萬噸，年增47.49%，成交額雙邊24.98兆元人民幣，年增80.23%；上海期貨交易所全部黃金種類累計成交雙邊12.95萬噸，年增40.49%，成交額雙邊57.46兆元人民幣，年增62.89%。

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