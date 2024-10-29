拜登政府敲定對中AI投資限制 明年1月正式上路

拜登政府正在敲定限制美國對中先進技術投資規範，將在明年1月正式上路。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕拜登政府週一（28日）表示，正在敲定限制美國對中國先進技術及可能威脅國家安全的科技領域投資相關規範，包括半導體、量子運算和人工智慧（AI）。

綜合外媒報導，這些規則由美國財政部在今年6月提出，以美國總統拜登（Joe Biden）在2023年8月簽署的行政命令為主軸，涵蓋3大關鍵領域，半導體和微電子、量子資訊技術和特定AI系統。

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在經過1年多的審議後，制定了新規，禁止美企對這些產業的部份投資，並要求企業向美國政府通報其他產業的情況，以阻止美國資本和技術協助中國研發可以為北京帶來軍事優勢的關鍵技術。最終框架將在明年1月2日生效，與6月公佈的提案基本一致，將由財政部新成立的「全球交易辦公室（Office of Global Transactions）」監督。

美國財政部表示，狹隘的技術是下一代軍事、網路安全、監視和情報應用的核心。主管投資安全的助理部長官員羅森（Paul Rosen）在聲明中提到，美國的投資包括這類資本流動帶來的管理援助、投資和人才網路等無形的利益，不得用於幫助有關國家發展軍事、情報和網路能力。

1名資深政府官員表示，新規將禁止美國對專注於先進半導體技術的中企進行投資，但針對專注於傳統晶片的中企，僅需要通報投資。美國目前已限制向中國出口先進晶片，投資規範旨在補充現有的貿易限制。

同時，圍繞AI投資的法規取決於用於訓練相關AI系統的運算能力及其預期用途。該規範禁止美國個人和企業收購專注於軍事應用的中國AI公司的股權，投資AI模型與其他應用程式也可能會受到禁令的約束。

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