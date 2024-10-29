川普喊對台晶片徵關稅！專家示警：台積電首當其衝 供應鏈成本全漲

川普喊對台晶片徵關稅！專家示警，不僅將對台積電不利，也會增加整體供應鏈的成本。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣竊取美國晶片產業，美國總統候選人、前總統川普表示，如果當選總統，他將對台灣晶片徵收關稅，對此，分析師認為，川普想法是「荒謬的」，然而若川普真當選，不僅將對台積電不利，也會增加整體供應鏈的成本。

受川普言論衝擊，不僅台積電週一ADR下跌4.31%，收194.68美元，輝達股價也下週0.72%，收140.52美元。

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CNBC報導，川普在上週六發佈的播客中指責，台灣偷了我們的晶片產業，並表示他將對台灣晶片徵收關稅。

對此，瑞銀分析師表示，每個超大規模企業都在開發自己的內部晶片，包括亞馬遜、 Google和微軟，而其晶片則需依賴台灣公司製造，瑞銀估計，全球90%以上的先進晶片都是由台積電生產的，英特爾和三星是試圖競爭的公司之一，但它們面臨一系列挫折。

鑑於圍繞台灣的更廣泛的地緣政治擔憂以及中國入侵的風險，美國公司面臨越來越大的壓力，要求他們在美國建立台灣半導體的替代方案。

英特爾作為CHIPS法案的典型代表，面臨許多挑戰，但伯恩斯坦分析師史黛西·拉斯貢（Stacy Rasgon）表示，我們希望在美國建造先進的基礎設施，說實話，從政策角度來看，誰來建造它真的不應該那麼重要。

他進一步指出，台灣竊取了我們晶片產業的想法是「荒謬的」。

作為CHIPS法案的一部分，台積電預計將從美國商務部獲得近70億美元資金，用於建造亞利桑那州代工廠，在2週前台積電的法說會上，董事長魏哲家表示，亞利桑那州工廠正在取得進展，預計2025年產量將大幅增加。

川普也建議外國公司不應進入美國並使用政府資金，他說，這筆晶片交易太糟糕了，「我們投入了數十億美元，讓富有的公司進來借錢，在這裡建立晶片公司」，無論如何，他們不會給我們提供好的公司。

瑞穗分析師最近寫道，川普獲勝將對台積電不利。

另，花旗的分析師正在評估關稅可能會增加整個晶片供應鏈的成本多少，因政府很難駕馭關稅，分析師表示，關稅將需要對數千台包含各種晶片的設備進行複雜的審核。

鑑於矽谷對台積電晶片的依賴程度，市場一直密切關注台灣周遭的風險。

今年夏季時，當川普首次對此發表類似言論時，VanEck Semiconductor ETF（SMH） 市值在1週內蒸發了6750億美元（約新台幣21.6兆元），台積電跌幅超過10%。

英特爾、格羅方德和德州儀器等擁有或正在建設製造設施的美國公司表現優於預期，因為人們預期如果川普獲勝，他將有利於國內企業。

然而，更廣泛的貿易戰也可能對該行業構成挑戰，Moor Insights & Strategy執行長Patrick Moorhead表示，若川普當選，在其任期間，可能會對中國徵收高額關稅，正如我們之前所看到的，這將引發中國的反應，就像我們在美光公司看到的那樣。

但專家警告說，如果副總統賀錦麗贏得選舉，半貿易並非一切順利，拜登政府對中國實施的一些最嚴厲的出口管制極大地影響了輝達和其他半導體可以向該國銷售的數量。出口管制前，輝達在中國的業務佔總銷售額的25%以上，但目前中國佔輝達收入的比例還不到10%。

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