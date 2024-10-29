投資人等待企業財報 美股多收漲、台積電ADR重挫逾4％

在投資人等在企業財報之際，美股28日大多收漲。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人準備迎來繁忙的大型科技企業財報週和重要經濟數據之際，美國股市主要指數28日大多收漲；費半微跌0.02%，接近持平。而受到華為疑透過中國「算能科技」取得台積電晶片影響，台積電ADR重挫4.31%，收在194.68美元。

綜合媒體報導，本週標普成分股中有169家企業將發布最新業績，而科技股7巨頭中，蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet及Meta等5家企業將成關注焦點，投資人期待其獲利表現帶動美股續攀新高。Alphabet、Meta及蘋果28日均有近1％的小幅上漲。

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此外，投資人也關注本週將公布的各項關鍵經濟數據，尤其是週四將公布的PCE（個人消費支出物價指數），這項數據是美國聯準會（Fed）進行決策的重要通膨指標。

道瓊工業指數上揚273.17點或0.65%，收42387.57點。

標準普爾指數小升15.40點或0.27%，收5823.52點。

那斯達克指數小漲48.58點或0.26%，收18567.19點。

費城半導體指數微跌1.17點或0.02%，收5211.67點。

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