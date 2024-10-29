因調職而轉售預售屋 房地合一稅無優惠

高雄國稅局表示，因調職而轉售預售屋，不適用房地合一優惠稅率。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，個人購買預售屋及其坐落基地，於興建完成前，因調職、非自願離職或其他非自願性因素而轉售，無法適用房地合一稅優惠稅率20%。因此，如果民眾工作容易有調動情形，購買預售屋時，須考量轉售可能衍生的房地合一稅。

高雄國稅局說明，個人或其配偶於工作地點購買房屋、土地辦竣戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用，後因調職或非自願離職，或因終止勞動契約須離開原工作地而出售該房地者，可適用稅率20%計算房地合一稅。不過，預售屋因尚未興建完成，無法取得所有權及辦竣戶籍登記並居住，因此，即使有非自願性離職因素而須轉售，房地合一稅無法適用20%稅率。

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舉例說明，A君原於高雄工作，2022年2月10日與建設公司簽定建案在高雄的預售屋預購權利買賣契約，但A君在該建案興建完成前，因調職決定定居台中，因此於2024年4月10日將預售屋轉讓給B君，因不符合「辦竣戶籍登記並居住」的要件，無法只以「調職」因素就適用稅率20%，而應依房地合一稅相關規定，按持有期間2年2個月，適用稅率35%計算應納稅額。

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