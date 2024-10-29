加州新創公司晶片 速度比輝達快20倍

Cerebras Systems是一家總部位於加州的新創公司，圖為加州超級電腦使用Cerebras的晶片產品。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在一個令人驚訝的新參與者推動下，人工智慧硬體產業正發生一場改變遊戲規則的轉變。Cerebras Systems是一家總部位於加州的新創公司，最近推出Cerebras Inference，這是一種尖端解決方案，據稱速度比輝達GPU快20倍，連超微和英特爾也望塵莫及，引發整個科技領域的關注。

Cerebras 的突破性創新晶圓級引擎Wafer Scale Engine現已進入第三代，為這款全新的Cerebras推理系統提供動力。這款龐大的晶片配備44GB SRAM，無需外部記憶體，消除傳統GPU設定中的關鍵瓶頸。透過解決記憶體頻寬限制，Cerebras Inference實現了令人印象深刻的速度，在業界樹立新的效能標準。

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對於投資者和科技愛好者來說，將Cerebras與輝達、超微和英特爾等成熟晶片製造商進行比較，也變得越來越重要。

雖然輝達一直以其先進的GPU解決方案引領人工智慧硬體領域，但Cerebras的顛覆性技術，提供一個強大的替代方案。

同時，隨著Cerebras在高效能人工智慧應用領域獲得青睞，超微和英特爾這兩家晶片產業的老牌廠商，也可能面臨日益激烈的競爭壓力。

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