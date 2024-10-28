能率亞洲攜手輔大醫院 運用AI平台助攻新創企業

創投型企業能率亞洲今天宣布與輔仁大學簽訂合作備忘錄。（能率亞洲提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕創投型企業能率亞洲（7777）運用永續型創投角色與進入資本市場的雙重優勢，今天宣布與輔仁大學簽訂合作備忘錄，將結合輔大AI人工智慧發展中心平台，協助新創公司發展。

能率亞洲觀察，輔大近年以精準健康為發展核心，旗下醫院今年10月成立智慧醫療中心，透過整合醫學院、高齡產業新創加速器、人工智慧發展中心與輔大醫院的資源，持續推動跨領域合作，致力於促進健康科技與長照領域的新創發展，目前已輔導20家企業，提供場域驗證、募資、優化營運計畫等協助。

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此外，能率亞洲旗下最大投資案星宇航空（2646）日前轉上市後，首日股價大漲超過150%，可望顯著挹注營收；且另一項興櫃投資標華勝-KY（2248）也已獲得證交所核准轉上市，今年以來其股價也大漲超過4成，預期未來也會有不錯表現，為能率亞洲貢獻投資回報。

能率亞洲提到，現在公司還有不少陸續推動上市櫃的投資標的，包括資訊服務業者鼎恒（6738）、齒顎矯正醫材商美萌（7555）、長興（1717）子公司長廣精機、南僑（1702）旗下生產知名杜老爺冰淇淋的皇家可口等，皆有機會助攻能率亞洲未來2年穩定成長。

能率亞洲此次攜手輔大合作，目的在於佈局長遠發展，有利提早發掘優質投資標的，透過多方資源的協助，協助新創產業進入資本市場。管理層相信，本次的合作只是一個開始，後續還會進一步鎖定台灣市場以外的國際策略性投資案，讓公司發展更上一層樓。

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