獲第二屆李國鼎獎 鄭崇華：台達電源與散熱已佔重要地位

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台達電創辦人鄭崇華今日獲得第二屆李國鼎獎。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）創辦人鄭崇華今日獲得第二屆李國鼎獎，回憶65年前畢業於成大電機系、進入職場、赴美進修，再到1971年建立台達電子，「50多年來，我們的努力取得了顯著的成果。台達的電源與散熱管理等相關產品與解決方案，已在全球市場中佔據重要地位。」

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鄭崇華說，自己投身工業界已有60多年，至今仍深深感佩李國鼎的遠見，和他對台灣科技發展的貢獻，「也讓我在創業的道路上，時常反思自己的使命與責任。在那個風雨飄搖的年代，李國鼎先生可以說是台灣科技發展的掌舵者，他為我們創造了一個良好的投資環境，讓許多本地企業，包括台達電子，得以迅速成長與茁壯。」

鄭崇華提到，李國鼎看好「科技是經濟發展的原動力」，這句話深植人心，「我也經常藉此提醒台達同仁要在研發上不斷精進，並在創新思維上持續努力」，台達在初創時期僅有15名員工，透過技術與品質站穩腳步。80年代，隨著台灣的經濟發展和人口增長，電力短缺的問題愈發嚴重，「這使我意識到，提升能源效率和節能，是解決這一問題的關鍵」。

鄭崇華指出，隨著個人電腦產業的發展，台達投入效率更高的交換式電源供應器領域，且產品的效率持不斷的提升，包括資料中心、通訊機房等高階電源產品，效率都已高達95%以上，太陽能逆變器效率更超過99%。2010 年至2023年台達出貨的高效節能產品與解決方案，累計協助全球客戶節省約455億度電，相當於幫助地球減碳近 2384 萬公噸。

鄭崇華強調，今天的台達，已逐步從關鍵零組件製造商，邁入整體節能解決方案提供者。在電源、交通、自動化與基礎設施等各項領域，持續開發創新的節能產品及解決方案。同時注重環境保護、人才培育等議題，未來將運用AI新科技強化自然生態與教育環境，不斷善盡企業社會責任。

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