美國大選場外比場內熱鬧？衍生性商品搶發選舉財

金融服務企業羅賓漢（Robinhood）週推出美國總統選舉「活動合約」，使客戶能夠根據他們對賀錦麗和川普之間激烈競爭的預測進行交易。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國金融服務企業羅賓漢（Robinhood）週一（28日）宣布推出美國總統選舉「活動合約」（event contracts），使客戶能夠根據他們對賀錦麗（Kamala Harris）和前總統川普（Donald Trump）之間激烈競爭的預測進行交易。

Robinhood推出的交易平台在零售交易員中很受歡迎，該平台表示，總統選舉活動合約將於週一開始向有限數量的用戶推出，並且在其中進行交易的客戶必須是美國公民。

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市場將密切關注11月5日的投票，分析師預計，在結果公佈之前，各資產類別都會出現波動。

事件衍生性商品交易涉及買賣合約，允許交易者推測選舉、經濟數據發布或政策決定等特定事件的結果，而無需擁有與這些事件相關的基礎資產。

與傳統金融工具相比，這些類型的衍生性商品相對較新，通常被認為風險較高，近年來受到關注。PredictIt是一個真實貨幣預測市場平台，用戶可以根據未來事件的結果買賣股票，該平台在今年大選前也大受歡迎。

Robinhood本月稍早在其行動應用程式中引入收費的期貨和指數選擇權交易功能，標誌著其傳統的免佣金交易模式的轉變。

「活動合約」提供進入和參與一些世界領先期貨市場的直接方式，這些合約允許投資者對主要期貨市場的收盤價是高於、還是低於某個價格進行預測和交易。

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