全球晶片關鍵！川普副手范斯喊：台灣比烏克蘭重要多了

美國共和黨副總統候選人范斯表示，由於台灣在全球晶片生產中扮演關鍵角色，因此對美國而言，台灣比烏克蘭更加重要。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選進入最後倒數，共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）近日接受Podcast節目專訪時表示，由於台灣在全球晶片生產中扮演關鍵角色，因此對美國而言，台灣比烏克蘭更加重要。

根據《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，范斯在26日釋出最新一集Podcast節目The Tim Dillon Show中，質疑烏克蘭對美國的重要性，范斯表示「烏克蘭的重要性不如其他地區，特別是台灣」、「台灣是全球領先的半導體晶片生產國」。

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范斯認為，儘管俄烏戰爭中許多無辜百姓遭到殺害，而且俄羅斯也不應該入侵烏克蘭，「我們核心的利益是和平，不過烏克蘭對美國而言，不像世界其它地方如此重要吧？」

至於為何台灣比烏克蘭重要，范斯解釋，台灣生產大量的電腦晶片，其是經濟成長的驅動力，「如果中國接管台灣，那對我們而言，真的相當糟糕」，針對俄烏戰爭的肇因，范斯則表示，美國的外交政策實際上製造而非化解衝突，在他的觀察視角，就是如此。

根據《華盛頓郵報》報導，范斯自7月被共和黨總統候選人川普挑選成為副手，他一直公開表態反對美國對烏克蘭的援助，甚至曾數度表達自己不在乎烏克蘭。

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