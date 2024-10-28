國產署32戶房地包租 北市10戶年租金底價303萬

財政部國產署第4季國有房地包租共5標32戶。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署今年第4季國有房地包租共5標32戶，包括台北市10戶、台中市9戶、苗栗縣3戶、高雄市5戶及嘉義市5戶，首度納入苗栗縣，預計11月29日開標。國產署表示，自2023年3月起辦理國有房地包租，截至今年9月，共公告193戶、標脫148戶，標脫率達7成6，執行績效良好。

國產署指出，今年第4季推出標的，台北市10戶年租金底價303.4萬元，均位於中正區，近台北捷運站，交通便捷，鄰近學區，區位良好，適合一般家庭或單身族居住使用。台中市9戶年租金底價15.2萬元，坐落南區、西屯區、北屯區、豐原區、后里區、東勢區，分別鄰近忠孝路觀光夜市、水湳市場及太原、豐原、后里火車站，交通便利。

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另，首度推出苗栗縣3戶年租金底價近6.6萬元，其中2戶位於竹南鎮鄰近竹南火車站，1戶位於頭份市步行可至購物中心，生活機能完善。高雄市5戶年租金底價近10.5萬元，位於大社區、岡山區、楠梓區、小港區，皆鄰近國小、國中、公園，居住環境佳。嘉義市5戶年租金底僳25.9萬元。位於同一街廓內，鄰近大同國小、文化公園，就學便利，生活環境佳。

國產署表示，自2023年3月起辦理國有房地包租，截至2024年9月，共公告193戶、標脫148戶國有房地，標脫率達7成6，執行績效良好；未來將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。

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