替華為向台積電下單？算能科技喊冤 許美華揭聲明透露2件事

算能科技近日被爆充當白手套向台積電下單買晶片提供給華為，算能科技急發聲明喊冤。（取自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為用於AI的「昇騰（Ascend）910B處理器」近日被發現使用的疑似是台積電7奈米製程，後續又爆出中國晶片設計公司「算能科技」充當白手套，向台積電下單買晶片提供給華為，算能科技昨天（27日）急發聲明喊冤，否認與華為有任何業務關係。對此，科技專家許美華直言，算能科技的動作顯示超怕被美國制裁，且其聲明還透露了2件事，就是該公司在過去幾週的確被美國盯上，發聲明是為了「表忠」。

有外媒26日報導指出，隸屬加密貨幣挖礦公司「比特大陸」的算能科技，向台積電下單的晶片與華為昇騰910B上發現的晶片相符，台積電得知這件事後隨即暫停向算能科技出貨。而算能科技昨天發布聲明稱，美國商務部近期針對台積電與華為之間關係的調查，與算能科技及其產品無關。他們也強調，從未與華為存在任何直接或間接的業務往來，一直以來嚴格遵守包括美國出口管制在內各項法律規範。

請繼續往下閱讀...

算能科技還透露，已向台積電提交詳細的調查報告，以證明與華為調查事件無關，還說對任何損害商業名譽事件將保留法律權利，包括競爭對手以及媒體所發布與傳播的不實報導。

對此，許美華在臉書發文指出，「為什麼比特大陸的子公司算能科技要抵死否認跟華為有任何關係？他們到底在怕什麼？大家應該都猜得到，算能科技跟比特大陸超怕被美國老大哥制裁，被列入白話文叫黑名單的『實體清單』（Entity list）！」

「為了否認國際媒體指控，算能科技趕在星期天發出正式聲明喊冤，但是這個聲明其實透露了背後更多事！首先，算能科技強調『從未與華為存在任何直接或間接的業務往來，一直以來嚴格遵守包括美國出口管制在內各項法律規範』，這個聲明是踩死一個基調，『華為晶片上出現台積製造，跟我無關』；而且再次表忠，一直嚴格遵守美國各項法律，包括出口管制」。

「第二，算能科技透露『已向台積電提交詳細的調查報告，以證明與華為調查事件無關』，算能科技聲明中的這段話，是要否認自己跟華為事件無關，但卻恰恰剛好證明了一件事：算能科技過去幾週確實被美國盯上，否則算能科技不需要向台積電提交詳細的調查報告。」。

許美華表示，「算能科技這次能不能安全下莊？甚至台積電該被究責到什麼程度？目前還言之過早。但可以確定的是，這次事件不是小事，中國半導體產業很怕面對美國制裁鐵拳，台灣業界跟政府也不要沒要沒緊。最後一點，算能科技說「對任何損害商業名譽事件將保留法律權利，包括競爭對手以及媒體所發布與傳播的不實報導』，雖然法律權利不需要保留，但我還真的期待看到算能科技對媒體提告，我要看到血流成河！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法