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股匯雙殺 台幣隨日圓走貶收32.09元

2024/10/28 18:00

新台幣隨日圓走貶收32.09元。（記者陳梅英攝）新台幣隨日圓走貶收32.09元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元續揚，加上日圓因執政黨選情失利重挫，亞幣週一走勢疲軟，新台幣兌美元匯率盤中貶破32.1元價位，寫近1週低點，最後收在32.09元，貶1.9分，成交量14.97億美元。

台股今日則是開高走低，下跌150.38點，收在23198.07點，三大法人合計買超57.71億元。其中，外資買超80.06億元。

受到美元續揚、日圓重挫影響，台幣今早以32.09元、貶1.9分開出，雖然因接近月底盤中有出口商拋匯出籠，一度使台幣貶轉升，惟美元買需也不弱，午後台幣貶勢擴大，最低下探至32.109元。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日上漲0.27%、日圓重挫0.9％，星幣也下跌0.26％、人民幣貶0.1％、新台幣貶0.06％，僅韓元升值0.31％。

匯銀主管指出，近期日圓明顯走貶，除了因美國經濟數據正向，市場修正聯準會大幅降息預期，美債與美元雙雙走升外，日本眾議院大選，自民黨選情失利，石破茂恐成為最短命首相，將使執政聯盟後續在政策推動上充滿變數，更是週一日圓重挫主因。

今早日圓兌美元最低觸及153.873，為7月底以來最低，不排除將回測前波低點155。

野村證券認為，日央因應短期政策不確定性，升息進程將會暫緩，短線使日圓有貶值壓力。目前市場預測日本央行本週開會，利率將維持不變。

匯銀主管說，台幣近兩週走勢相較於其他亞幣偏強，主要是台股表現強勁，外資熱錢續匯入，不過隨著台股短線漲幅已高，加上日圓貶值壓力沈重，美國總統大選逼近，避險資金流向美元，台幣匯價勢必也會受到影響，惟月底有出口商拋匯需求支撐，預期台幣短線仍將在31.9元至32.2間整理機會較大。

後續觀察美國超級財報周對股市影響，另外，本週美國將公布Fed重要的通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數，還有美國第三季GDP報告也將揭曉，數據好壞也將牽動金融市場波動。

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