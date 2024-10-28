英特爾以色列離職員工轉戰輝達 年薪高出33％

輝達正大量接收英特爾在以色列的離職菁英員工。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在英特爾全球大裁員下，輝達正大量接收英特爾在以色列的離職菁英員工。

透過LinkedIn社群網路上的個人資料更新情況，2024年至少有30名員工離開英特爾，加入輝達位於Yokneam和以色列特拉維夫的辦公室，其中包括在英特爾工作了一兩年的老員工。這些員工包括核心處理器開發工程師、硬體架構專業人員、電力管理人員以及晶片設計軟體開發人員。

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據估計，輝達最近幾個月僱用的英特爾員工總數在60-90人之間，而且由於英特爾自願退休和裁員的浪潮尚未結束，輝達很可能再增聘十幾名員工，使這一數字達到約100人。

數據顯示，離開英特爾前往輝達後，員工的薪資和薪資待遇正在提升。根據levels.fyi網站的數據，初級硬體工程師的起薪為年薪56萬6000新謝克爾（台幣480萬元），包括股票選擇權和獎金，比英特爾平均高出33%。

輝達目前正在以色列進行大規模擴張，自今年年初以來已從其他公司和應屆大學畢業生中聘用了數百名員工。輝達在6月30日的最新報告中稱，在以色列有4000名員工。

最近，一大批前英特爾員工跳槽到其他大型科技公司，包括蘋果、亞馬遜和英特爾子公司Mobileye。在較小程度上，微軟、Google和在海法設有開發中心的中國公司華為僱用更多前英特爾員工。

繼美國數千名員工被解僱後，英特爾以色列海法、佩塔提克瓦和耶路撒冷開發中心的數百名員工將於本週收到解僱通知。8月，英特爾宣布將裁員15%，預計裁員1萬5000至1萬7000人；7500人已經同意自願退休，其中包括19個月的額外工資。

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