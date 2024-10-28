宏達電第3季每股虧損1.06元 連26季虧損

宏達電新一代XR 頭戴裝置VIVE Focus Vision。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）第三季營業收入7.7億元，營業毛利率為40.8%，營業淨損11.3億元，營業利益率為-146.2%，稅後虧損8.8億元，每股虧損1.06元，連26季虧損，累計前三季每股虧損3.12元，較去年同期虧損3.01元擴大。

宏達電新一代XR 頭戴裝置VIVE Focus Vision，第四季在台灣、美國、歐洲、中東及亞太各國上市，市場人士認為，可望挹注第四季營收表現。

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宏達電第三季推出VIVE Focus系列最新產品VIVE Focus Vision，專為高階遊戲玩家與企業用戶所打造，在教育、訓練、醫療等領域具有廣泛應用潛力。另外，HTC推出全新虛擬空間創建工具VIVERSE Create，而VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY宣布升級為面向全球VTuber玩家的6dof開放式平台，提供完整的一站式商務服務，包括第三方內容上架、高規格3D 6dof即時動捕串流、社群互動系統。

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