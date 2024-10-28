寶雅第3季每股賺7.27元 創單季歷史新高

寶雅（5904）今天公佈第三季營收為61.2億元，年增4.3%，營業毛利為28.2億元，毛利率為46%，稅後淨利7.63億元，年增7%，每股盈餘7.27元，創單季歷史新高。 （寶雅提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕美妝和生活用品專門店寶雅（5904）今天公佈第三季營收為61.2億元，年增4.3%，營業毛利為28.2億元，毛利率為46%，稅後淨利7.63億元，年增7%，每股盈餘7.27元，創單季歷史新高。

累計1~9月營收為176.26億元，年增7.2%，營業毛利為78.87億元，毛利率為44.7%，本業營業利益為25.3億元，營業利益率14.4%，稅後淨利20.54億元，年增11.3%，每股盈餘19.59元，同創歷史新高。

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寶雅表示，截至9月底為止，全國共有403間寶雅、4間寶家，寶雅將持續展店，並藉由新美妝及店中店店型，提高滲透率，增加消費頻次。

POYA寶雅會員10月正式突破1000萬，POYA APP的使用率提升為70%，年度展店雙位數成長，未來將持續提升消費體驗及品類發展，並藉由數位轉型及優化提升線上流量。

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