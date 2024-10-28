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中國漁船惡行超越海盜 導致秘魯魷魚捕獲量暴跌70％

2024/10/28 17:34

中國遠洋漁船過度捕撈，已成為美中摩擦的導火線之一。（法新社檔案照）中國遠洋漁船過度捕撈，已成為美中摩擦的導火線之一。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國為成為海上超級大國、創造數百萬就業機會，大舉補貼遠洋漁業，成千上萬艘中國遠洋漁船橫行在非洲到拉丁美洲海域，重創相關海域的漁業與生態。以中國簽有漁業合作的秘魯為例，今年以來魷魚捕撈量暴跌70%，導致傳統魷魚捕撈業岌岌可危。

華爾街日報報導，49歲的秘魯派塔市（Paita）漁民基洛（Francisco Chiroque）感嘆，中國工業級（industrial-scale）漁船「日夜不停捕魚，這種掠奪太可怕了」。秘魯海鮮公司Seafrost派塔廠營運經理拜恩（Baruch Byrne）表示，因魷魚產量銳減，今年該公司的魷魚加工恐怕只有原計畫25%

秘魯魷魚漁民通常是搭乘小船進行人工捕撈，他們的困境標誌著中國遠洋捕魚船隊引發的最新一輪國際緊張局勢，該船隊是全球最大的捕魚船隊，規模遠超過其他國家。

報導說，過度捕撈也成為美中地緣政治摩擦的一個導火線，拜登政府已以非法、未通報與管制捕撈為由，對懸掛中國旗幟的船隻進行制裁。美國官員說，這些中國漁船的行徑已超越海盜，成為全球最大的海上安全風險。

由墨西哥、厄瓜多、秘魯與智利魷魚產業代表組成的「巨型魷魚永續管理委員會」（Calamasur）首長米蘭達（Alfonso Miranda）指出：「在全世界所有的海域，中國船隊嚴重違規是出了名的；秘魯的人工捕撈漁業可能因此消失」。

由22艘中國船隻組成的船隊2001年首次抵達南美洲西海岸，捕撈身長可逾4米的巨型魷魚。數據顯示，當年這些船隻捕獲了1.77萬噸魷魚。如今中國漁船每年從該海域捕撈約50萬噸魷魚。

報導說，這些中國漁船的數量現已爆增至約500艘。衛星圖像顯示，中國船隻大部分時間都在秘魯200海里領海之外徘徊，緊貼著領海界線追捕南北遷徙的魷魚。

秘魯的船隻幾乎沒有機會與中國船隻競爭。魷魚在秘魯海域內外活動，這意謂即使中國漁船不進入秘魯水域，他們的捕撈也衝擊秘魯漁民。

54歲秘魯魷魚漁民梅薩（Segundo Meza）說，「大海是我的生命，但現在情況真的很糟」。他目前幫忙照顧孫子，孩子的爸爸也是漁民，已離家去一個藍莓農場工作。為了節省開支，他的家庭停止支付水電費，而且不吃早餐。

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