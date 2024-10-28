網通設備庫存調整到年底，中磊看明年成長。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠商客戶持續消化庫存，中磊（5388）表示，目前觀察，客戶第四季庫存可望消化完畢，預期在WiFi 7、 10GPON持續出貨下，明年可重返成長軌道。

中磊第三季營收134.62億元，累計前9月營收433.7億元，年減7.63%。法人指出，因產品組合，中磊第三季毛利率仍可望維持逾17%，獲利不看淡。中磊第三季財報預計11月1日公布。

請繼續往下閱讀...

市場法人說，中磊第四季受惠印度政府持續推動寬頻網路基礎建設，印度 5G FWA CPE 穩定成長，雲端平台服務業者的AI人臉辨識IP-Cam持續出貨，加上歐洲客戶夏季長假過後回補庫存，預期營收穩定成長。

市場法人指出，企業級網通設備需求自去年下半年才開始修正，因較晚進行庫存調整，北美企業裁員潮至今未停，以及品牌客戶進行併購整併，企業級網通設備庫存調整將進行到今年底，但印度推動寬頻網路建設，採取光纖與5G並進的模式進行，由於14億人口基數龐大，家戶網通需求快速成長，印度需求將成為CPE 未來成長區塊。

中磊目前營收比重中，北美地區約50%，南亞約20-30%，其餘為歐洲地區。就產能比重方面，菲律賓佔40%、中國30%、印度20%，台灣與墨西哥等為10%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法