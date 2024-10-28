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「鐘點移工」試辦遭民團狠批 勞動部：回應民眾3類需求

2024/10/28 17:07

「鐘點移工」試辦遭民團狠批，勞動部表示，後續將再廣泛徵詢各界意見，預定113年底前開辦。（記者李靚慧攝）「鐘點移工」試辦遭民團狠批，勞動部表示，後續將再廣泛徵詢各界意見，預定113年底前開辦。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部規劃在今年底前實施俗稱「鐘點移工」的多元陪伴照顧試辦計畫，今日有超過10個公民團體公開抨擊，勞動部的規劃剝削移工，且扼殺國內的長照制度，對此，勞動部表示，規劃試辦鐘點移工，是為了回應國內廣大具「臨時」、「短期」、「急性」的照顧需求，規劃過程3度邀請勞資政學社會團體代表討論，後續將再廣泛徵詢各界意見，預定113年底前開辦。

勞動部指出，推動多元陪伴照顧服務試辦計畫，目的是要回應民衆３類需求，包括長輩「臨時」有狀況卻找不到照顧人力、外籍家庭看護空窗期的「短期」需要照顧人力，以及家人手術或病後需要「急性」後期照顧等陪伴照顧需要，在長照服務或聘僱家庭看護移工之外的另一個選擇。

勞動部強調，在規劃過程中，已3次邀請衛生福利部、專家學者、長照居服團體、移工團體等勞資政學社會團體代表討論，各方意見均支持儘速試辦，認為可回應目前家庭多元照顧需求。

勞動部表示，多元陪伴照顧試辦計畫工作者由試辦單位NGO聘僱，因工作性質必須一對多服務，進入不同的家庭，且僅服務一位對象，依規定適用勞基法保障勞工權益，例假也需彈性安排，且移工適用勞基法84條之1規定，以符合不同長短服務時數等安排、調度的彈性。

多元陪伴照顧試辦計畫的相關修法，為期7日的預告期在今（28）日結束，勞動部強調，後續會再廣泛徵詢社會各界意見，積極推動多元陪伴照顧服務試辦計畫，預定113年底前開辦。

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