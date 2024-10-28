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台中何時發行公債 財政局：視利率走向規劃

2024/10/28 16:35

台中債務利息年均逾10餘億，何時發行公債，財政局表示，將視利率走向規劃。（記者蘇孟娟攝）台中債務利息年均逾10餘億，何時發行公債，財政局表示，將視利率走向規劃。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市已通過公債及市庫券自治條例，議員徐瑄灃指出，台中市去年債務利息支出10餘億元，今年恐增到20餘億，促市府加速發行公債，節省下的利息支出可推作其他建設；財政局長游麗玲指出，因利率目前暫無發行公債計畫，未來會視利率走向規劃。

市議會今日進行財政經濟業務務質詢，徐瑄灃指出，去年市府實際支付債務利息10億7752萬元，今年也編列22億預算，到年底財政局預估債務利息會達20億餘元，明年債務利息預算也編列22億預算，公帑每年花在支付利息達20億以上，支付利息的預算越多，就代表市府用在建設的經費減少。

徐瑄灃指出，市府已經在去年12月26日公布施行「台中市公債及台中市庫券發行自治條例」，今年5月2日公布施行「台中市公債及臺中市市庫券標售作業要點」，市府發行公債已萬事俱備，促把省下的債務利息用來做市府的其他建設。她也要求市府若要發行公債應向議會報告，也應建立完善的內控查核機制，防止弊端壞債發生。

游麗玲指出，台中市到去年累積債務約1千餘億元，去年利息10億7千萬，受到利率波動影響，今年利息可能增到20億，但現在雖利率居高點，觀察美國利率已下降，觀察利率趨勢下，台灣明年可能利率也會下降，評估後目前暫不適合發行公債。

游麗玲說，未來若發生公債，會採非實體債券方式發行，但因利率相較之下會比較低，不會吸引一般民眾，不會開放一般民眾認購，發行對象會以金融、證券業及保險業為主；未來會視利率走向規劃發行公債。

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