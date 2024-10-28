印尼用「這障礙」掐緊蘋果 iPhone 16被禁售

印尼工業部在聲明中表示，9月推出的iPhone 16無法在國內銷售。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果iPhone在全球深獲消費者喜愛，不過，印尼民眾可能無法在短期內購買最新上市的iPhone 16手機，因為印尼政府禁止蘋果銷售，並表示蘋果尚未符合在印尼當地投資和製造比率的要求。

印尼工業部在10月25日的聲明中表示，9月推出的iPhone 16無法在國內銷售，因為當地子公司PT Apple Indonesia尚未滿足印尼對智慧型手機和平板電腦40%國內製造的要求。

請繼續往下閱讀...

工業部10月初表示，蘋果在印尼僅投資1.5兆盾（約台幣30億元），低於其承諾的1.7兆盾。蘋果在印尼建立四所開發者學院，而不是在當地建立製造工廠。

三星電子和小米等手機製造商已在印尼設立工廠，以遵守2017年推出的國內投資含量法規。

印尼長期以來一直利用貿易限制來推動外國公司在國內生產更多商品，但成效參差不齊。

這對蘋果來說是一個巨大的障礙，蘋果旗艦產品在中國等其他亞洲市場的銷售表現良好。儘管蘋果在印尼排名居智慧型手機品牌前6名之外，但由於年輕且越來越精通技術的人口增加，仍是一個潛在的成長市場。根據政府數據，印尼經濟體約1兆美元，擁有超過3.5億支活躍手機用量，遠遠超過全國2.7億人口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法