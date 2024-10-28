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這檔科技股正用機器人實現倉庫自動化！花旗喊買股價上看8成

2024/10/28 15:39

AutoStore這檔科技股，正悄悄用機器人實現倉庫自動化，專家喊買，股價上看約8成（路透資料照）AutoStore這檔科技股，正悄悄用機器人實現倉庫自動化，專家喊買，股價上看約8成（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資銀行正在買進悄悄地用機器人實現倉庫自動化的AutoStore，花旗等3家投行喊買，並分分上調目標價，最樂觀目標價喊18挪威克朗，潛在上漲空間為78.74%。

CNBC報導，AutoStore成立於1996年，於2021年起在挪威上市，提供機器人和技術來實現傳統倉庫的自動化。

據德國投資銀行Berenberg表示，AutoStore已經發展到控制了大約80%到90%的市場。AutoStore稱，使用這些系統，意味著倉庫可以比手動操作倉庫存儲物品的密度高4倍，同時比人工更快地檢索產品，為客戶提高效率和降低運營成本，使AutoStore能夠獲得可觀的獲利率。

Berenberg股票分析師Lasse Stueben表示，AutoStore調整後獲利率平均為48%，這要歸功於其合作夥伴分銷網路的可擴展性，及其產品提供的高度軟體集成，將其目標價調為15挪威克朗，以上週五收盤價10.07挪威克朗，其潛在上漲空間48.95%。

AutoStore報告稱，在截至6月的季度中，銷售額為1.54億美元（約新台幣49.28億元），調整後獲利接近8000萬美元（約新台幣25.6億元），然而，AutoStore 的管理層預測，全年收入可能會下降到6億美元（約新台幣192億元），與去年相比下降7.2%。

Stueben表示，對1家增長型公司的銷售額下降，將導致其今年股價大幅下跌，然而，歐洲疲軟的宏觀經濟環境，和大公司推遲對自動化倉庫的投資決策，導致整個行業暫時處於悲觀情緒，投資人應該利用此點逢低進場。

Stueben認為，隨著客戶在利率下降的環境中，重新適應倉庫自動化投資，在2025 年恢復增長之前，這是1個在低谷情緒中，擁有優質股的機會。

另，花旗分析師也對AutoStore的長期前景持樂觀態度，以Martin Wilkie為首分析師表示，在拜訪AutoStore的客戶英國電子商務集團THG plc時，實際結果證明瞭 AutoStore 技術的有效性。

Wilkie 表示，低迷的短期前景，與非常有吸引力的長期前景之間，仍然存在明顯的脫節，由於客戶粘性很高，這在一定程度上限制了降價的動力，其投資回收期可期，因此，將其未來12個月目標價調為16挪威克朗，潛在上漲空間58.87%。

食品營養公司、MyProtien的所有者THG plc 表示，它在運營的第1年就收回了對AutoStore機器人80%的投資。

Berenberg 指出，客戶通常會在1到3年內收回投資，這使得該技術成為1個有吸引力的提議，儘管其前期成本很高。

總部位於挪威的Arctic Securities分析師更進一步將AutoStore目標價喊到18挪威克朗，顯示上漲空間為78.74%。

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