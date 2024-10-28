世界健身砸2.88億收購美國母公司World Gym

世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰（左3）宣布，收購美國World Gym International。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣健身房龍頭業者世界健身-KY（2762）今天宣布，已完成以900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國World Gym International，公司不僅獲得World Gym品牌的全球經營權，還即時享有其271個國際據點的加盟權利金收入。

在財務方面，世界健身預計這次收購將即刻帶來收入與淨利潤的提升，World Gym International特許經營費的年度預估收入約為350至400萬美元，營業利潤率約為50%，使得此次收購的估值約為收益的7倍。

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World Gym品牌擁有48年的歷史，自1976年在洛杉磯著名的「肌肉海灘」開設第一家店面起，現已擴展至6大洲、擁有271個加盟據點。「肌肉海灘」當時是全球健美的中心，該品牌與「阿諾史瓦辛格」和「原版浩克」的世界級健美運動員密切相關，成為健身產業中的知名品牌。

世界健身表示，收購World Gym International所需的900萬美元完全由公司自有資金提供，無需舉債或籌集新資金，這與公司追求更大品牌控制權及未來國際擴張的願景一致；透過收購該品牌的美國母公司，彷彿再現了7-Eleven日本在1991年成功收購7-Eleven美國的經典案例。

世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰表示，我們非常自豪能將這個標誌性的全球健身品牌的所有權帶到台灣，並熱切期望透過自營和特許經營據點的增長，擴大全球影響力。

World Gym International目前在澳洲、美國、加拿大、墨西哥和巴西等國家擁有加盟夥伴，並正在其他市場洽談新的加盟協議。未來2年，世界健身的目標是每年新增30至50家據點，並計畫透過擴展加盟網絡，將增長速度提升至每年100家。

柯約翰說表示，世界健身擁有成功的行銷和銷售策略、專業的個人教練以及先進的IT系統，我們有能力將財務實力和營運專長，與World Gym International的知識產權和加盟經營系統結合，加速全球成長。

世界健身強調，World Gym International將保留其專業的美國團隊，負責美洲、歐洲、中東及非洲的特許經營服務與發展，而行政、行銷、IT 開發、零售供應、會計及亞太地區的發展將由台灣統籌管理。

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