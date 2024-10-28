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產業用電10月起調漲12.5％ 台中估工業用電年增百億支出

2024/10/28 16:22

產業用電10月調漲12.5%，台中估工業用電年增百億支出，議員斥錯誤政策讓人民苦哈哈。（記者蘇孟娟攝）產業用電10月調漲12.5%，台中估工業用電年增百億支出，議員斥錯誤政策讓人民苦哈哈。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內10月電價拍板產業用電調漲12.5%，台中市經發局長張峯源指出，估台中工業用電約年增百億元電費，平均每家企業電費年增50萬元。台中市議員林昊佑、黃佳恬、楊大鋐持苦瓜進議場，斥中央無能連連調漲電費，錯誤政策讓人民受苦；張峯源指出，持續向中央反映地方心聲。

包括林昊佑、黃佳恬、楊大鋐今在市議會關切10月電價拍板定案，民生用電雖持續凍漲，但產業用電一口氣調漲12.5%之多，台中市是否了解台中企業受影響情況；張峯源指出表示，經過訪查，台中工業用電每年約增加100億支出，平均每家公司每年電費約增加50萬。

林昊佑說，連護國神山台積電上週法說會中均提到台灣電價這幾年上漲，導致台灣廠區電費成為全世界最貴，上漲的電費台積電或許負擔得起，但一般中小企業根本吃不消，台中以中小型企業居多，憂電價持續上漲恐讓中小企業經營成本提昇下破產倒閉，連帶影響員工失業。

黃佳恬另指出，台電電價今年3月電費才大漲10%，現再調漲電費，只為撥補台電數千億的虧損黑洞，產業界不堪負荷，企業的經營成本要增加10%以上，民生物價也跟著高漲，批評政府搞廢核，錯誤的政策結果都是讓人民來補，批評中央錯誤政策讓人民受苦，讓產業界、中小企業不堪負荷。

3人手拿苦瓜砲轟，國土計畫欺負農民、禁伐補償欺負原住民、台電連漲欺負人民，呼籲「賴神」要聽到人民心聲。

此外，3人也呼籲中央要收碳費，盼能留8成在地方做淨零碳排使用，否則不用核電、綠電光電又非常昂貴，能用燃煤、天然氣供電，台中中火就火力全開，讓台中人承受空污、用肺發電，電價一樣漲，倒楣的都是台中人

張峯源指出，受到俄烏戰爭，以阿戰爭，和中美角力因素影響，國內很多工具機廠商訂單大幅減少，業界都反映，希望電價調漲要多考慮業界狀況，會向中央反映地方心聲，另也尋求台中市立委協助向中央爭取。

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