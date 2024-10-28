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發卡銀行節費再出招 3大票證不用就取消

2024/10/28 15:44

信用卡龍頭中國信託銀行，陸續針對悠遊卡、一卡通、愛金卡聯名卡，公告修訂特別約定條款。（記者李靚慧攝）信用卡龍頭中國信託銀行，陸續針對悠遊卡、一卡通、愛金卡聯名卡，公告修訂特別約定條款。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕信用卡龍頭中國信託銀行，陸續針對悠遊卡、一卡通、愛金卡聯名卡，公告修訂特別約定條款，如果持卡人的聯名卡效期屆滿，銀行需換發新卡，但發現持卡人過去1年未曾使用自動加值功能，明年起，將換發無電子票證的新卡。銀行業者聞訊表示，如此每張電子票證聯名卡可省下40至50元的費用，直呼中信銀「太聰明了」，紛紛表示將研究跟進。

信用卡業者目前發行信用卡，附加電子票證幾乎是「標配」，選項多以悠遊卡、一卡通為主，也有愈來愈多銀行發行愛金卡（icash）聯名卡。

不過，銀行在信用卡上加掛電子票證功能，必須給電票業者權利金．目前表定一張卡50元，但銀行業者私下透露，實際的收費極具彈性，例如發卡量最大的悠遊卡，價格就較一卡通「更硬」，如果是大型發卡行，自然議價能力較強，能比小型發卡行拿到更好的價格。

銀行業者指出，現在多數持卡人手中都有多張信用卡，若動用自動加值，每次就是儲值500元，持卡人大多集中使用1、2張卡，不可能每張卡都儲值；對發卡行而言，銀行每發一張卡附加電子票證的信用卡，就需按張數、依照談定的價格繳交權利金，如果發現持卡人都不動用自動加值，銀行自然可認定持卡人「不需要」，不用再浪費這筆費用。

「1張卡50元、1萬張就是50萬元」，一家小型業者指出，雖然看來不多，但在資金成本高漲，各大發卡行都積極撙節成本的情況下，這樣積少成多，也可省下不少費用。

以中信銀行9月發出7萬3605張新卡為例，若以每張50元計算，就達368萬元，但中信銀議價能力應是各發卡行最強，所以實際支出不會這麼高，但還是可以省下一筆支出。

至於此舉是否為了防盜刷？銀行業者認為，電子票證聯名卡的自動加值一次500元，且都屬於記名票證，盜用風險可控，銀行的主力還是在於防阻信用卡的盜刷，但既然減少附加不用的電子票證功能，多少還是可防止悠遊卡的離線交易被盜用，可說是「防範未然」。

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