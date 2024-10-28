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日政壇變天！日股大漲逾2％ 專家剖析4因素

2024/10/28 15:19

日經週一開低收高，終場收38650點，漲761點（法新社）日經週一開低收高，終場收38650點，漲761點（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本政壇大地震，週一（28日）計票結果顯示，自民黨和聯盟友黨在日本眾院選舉意外失去多數席位，日股卻意外大漲，終場上漲逾2%，專家認為，日圓重挫、石破茂不會立即成為跛腳鴨、石破茂希望提高稅收實現困難及日股仍具備良好條件4大因素，是週一日股上漲主要原因。

日經週一開盤以37757點開出，跌156點，指數開低後，往上拉升，一度觸及38757點，漲869點，或2.29%，終場收38650點，漲761點或2.01%。

根據週一計票結果顯示，自民黨和聯盟友黨在日本眾院選舉意外失去多數席位，日本政壇變天，但日股卻不受此影響，反而大漲逾2%。

綜合媒體報導，市場專家認為，日股大漲主要有4個因素，包括日圓應聲貶破153，一度觸及153.873，創3個月來新低，截至台北時間15點10分，報153.484，貶值1.255日圓，或0.82%。

另大和證券高級策略師細井秀司表示，這是一個意想不到的反應，儘管政治風險可能增加，但市場或許預期石破茂政府不會立即成為跛腳鴨。

里昂證券日本策略師Nicholas Smith則指出，要記得石破茂曾表示他希望提高稅收，「自民黨越弱，他實現這一目標就越困難，這對市場是有利的。

此外，Russell Investments Group投資策略師Alex Cousley則認為，日股仍具備良好表現的條件，「企業改革的工作、對股東權益報酬的重視以及企業增加資本支出的趨勢，都令人振奮，不應受到選舉結果的過度影響。」

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