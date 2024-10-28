第二屆李國鼎獎 鄭崇華、苗豐強共同獲獎

圖右到左分別為前行政院長劉兆玄、台達集團創辦人鄭崇華、聯華神通集團董事長苗豐、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕李國鼎科技發展基金會今日舉行第二屆李國鼎獎頒獎典禮，由台達集團創辦人鄭崇華、聯華神通集團董事長苗豐強共同獲獎。李國鼎科技發展基金會董事長王伯元指出，鄭崇華、苗豐強都可說是國之重鼎、科技之光，因此第二屆李國鼎獎遴選委員一致通過二位為獲獎人。

今日頒獎典禮，前副總統蕭萬長、總統府資政沈榮津、總統府副秘書長何志偉、工研院董事長吳政忠、宏碁集團創辦人施振榮等皆親臨盛會。第一屆李國鼎獎得獎人為台積電創辦人張忠謀，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳去年特別來台慶賀張忠謀獲獎。

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王伯元表示，李國鼎從大局著眼，制定對國家最有利的政策，務實地規劃國家發展藍圖，李國鼎基金會致力發揚李資政的精神，除了舉辦各種議題的論壇和演講，也希望透過『李國鼎獎』的設立，能夠發揚台灣科技產業的榮景，促進經濟成長。

王伯元指出，李國鼎以其真知灼見協助台灣從困頓中崛起，並以高瞻遠矚為台灣這個小島締造立足全球的堅實基礎，今日的2位得獎人鄭崇華、苗豐強，正是在這樣的創業環境中，開創企業，與台灣經濟共同成長。

得獎人鄭崇華曾任李國鼎科技基金會第8、9屆董事長，致力於傳揚國鼎精神不遺餘力。他表示，今日台灣之所以有此經濟成就，歸功於早年像尹仲容、陶聲洋，以及李國鼎、孫運璿等2代人無我無私、愛國愛民的官員。他們規劃與執行的政策，帶來優異的創業環境與投資機會，台灣工業才能向前邁進，許多企業得以隨之成長與茁壯。投身工業界60多年，至今仍深深感佩李國鼎的遠見，這也讓我在創業與經營的路上，時常反思自己的使命與責任。

得獎人苗豐強指出，李國鼎是真正了解國家問題，有願景有策略有方向，沒有他，今天資訊產業會落後很多年，個人很幸運從最早期就能參與堅持至今，透過垂直與水平整合，推動台灣資通訊生態系的建立，能夠有所貢獻，感恩一路來的貴人相助。

本屆李國鼎獎遴選委員包括有劉兆玄、王伯元、李世光、史欽泰、潘文炎、余範英、萬其超等共七人。李國鼎獎的設立與頒獎，持續傳揚李國鼎資政的時代精神，將帶動台灣產業界更高層次的大戰略，持續推升經濟榮景，再造成長契機。

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