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華為怎麼拿到台積電晶片？外媒揭銷售過程轉了好幾手

2024/10/28 14:26

有關台積電晶片流到華為，外媒分析，由於銷售過程轉了好幾手客戶，導致台積電很難去查證。（資料照，路透）有關台積電晶片流到華為，外媒分析，由於銷售過程轉了好幾手客戶，導致台積電很難去查證。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華為處理器「昇騰」（Ascend）910B近日遭爆採用台積電製造晶片，據外媒消息指出，台積電數週前已通報美國，由於台積電自2020年起即無法向華為銷售先進晶片，此消息震驚各界，市場關注華為如何拿的到台積電晶片？外媒分析，由於銷售過程轉了好幾手客戶，導致台積電很難去查證。

BBC News中文網報導指出，台灣一名不願具名的半導體業者透露，根據他與其他同行專業判斷，推測是台灣的IC設計公司向台積電買產品，然後在台灣封裝，再賣給另一家中國公司，後者可能再輾轉賣到華為，等同於轉了好幾手。

該名半導體業者表示，台積電管理在業界是出名的嚴謹，「業界估計，這個跟台積電下單的IC設計公司應該是老客戶，而且台積電7奈米晶片要價不便宜，一次訂單都要幾十億台幣，所以，台積電與該客戶彼此應該很熟悉」。

這事件不僅震撼業界，也凸顯美國對中國晶片監管的困境，該名半導體業者認為，美國更要擔心的還不只是台積電，而是更敏感的輝達高階AI產品。輝達產品在東南亞國家轉包銷入中國早有不少先例，類似這樣的地下銷售才是更需要擔心的問題。

此外，綜合外媒報導指出，中國晶片設計公司算能科技疑為華為白手套，台積電目前已停止對其出貨。值得注意的是，台積電為北京算能科技製造的半導體，與華為設計、販售的AI晶片有相仿之處。不過，算能科技也在27日聲明喊冤，強調從未與華為建立任何商業關係。

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