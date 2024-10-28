謝金河點出護國神山不敗技 三星4敗象蓋不住

財信傳媒董事長謝金河在個人臉書上評論指出，台積電其實是逆全球化的受益者；三星很可能才是全球化最大的受害者。（資料照，記者廖振輝攝）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電創辦人張忠謀26日表示，五年以來台積電已成為「真正的兵家必爭之地」，台積電面對全球化、自由貿易已死的挑戰，以及面對更嚴峻的地緣衝突。財信傳媒集團董事長謝金河在個人臉書評論「為什麼台積電是護國神山？並以三星為鑑！」。他認為，台積電其實是逆全球化的受益者；三星很可能才是全球化最大的受害者，並點出三星在4大領域的挫敗，像是洩氣的皮球，敗象已經蓋不住。

為何台積電是逆全球化的愛益者？謝金河表示，表面上看，兩岸似乎劍拔弩張，但動用武力解決台海問題，這是最笨的方法。為什麼台積電董事長魏哲家敢說台積電未來五年好到爆？這是因為中國在先進製程使不上力！為什麼中國受制於技術？這是因為ASML（荷蘭半導體設備製造商）的曝光機EUV及DUV都受到限制不能賣給中國。

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台積電能有今天，這是拜美國保護先進製程設備之賜，如果先進製程技術也全球化？今天的局面可能不是這樣！

用另一個角度看，三星很可能才是全球化最大的受害者。過去有很長的時間，三星和台積電平起平坐，如今台積電市值逾一兆美元，三星市值剩下2500億美元，三星剩下台積電的四分之一，問題出在哪裡？

首先是三星先進製程良率大輸台積電。其次，三星丟了手機市場，在2005年之前，三星手機在中國市占率逾3成，現在剩下0.3%。除中國市場失利，三星在非洲，東協市場也被中國的品牌手機廠蠶食鯨吞，現在連最主要的生產基地越南也不如中國品牌。

第三是三星的LCD面板，大尺寸面板已不敵京東方，現在三星及LGD只保留OLED，連LED廠都收了。最慘的是，三星最拿手的記憶體DRAM，也在記憶體升級為HBM的競賽中，輸給了對手SK海力士，今年SK海力士市值居然超過英特爾，這也是半導體產業的大事。

三星股價近3個月從8.88萬跌到5.71萬韓元，股價一口氣跌35.7%，三星像洩了氣的皮球，敗象已經蓋不住。

謝金河指出，最後的贏家只有技術門檻不斷拉高，而中國追不上，這是唯一生存之道，台積電能成為護國神山，關鍵也在這裡！

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