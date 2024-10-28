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全國缺工會議明召開 商業團體代表將直接向勞長訴困境

2024/10/28 13:42

商總將在明日舉行全國缺工會議，期望可當面向勞動部長何珮珊陳述困境。（記者李靚慧攝）商總將在明日舉行全國缺工會議，期望可當面向勞動部長何珮珊陳述困境。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕明年的最低工資調幅已定，但各行業缺工問題難解，勞方、資方紛紛向政府提出召開「全國缺工會議」的建言，當勞團仍在等待勞動部向行政院呈報安排，商業團體已搶先一步，將在明（28）日舉行全國服務業缺工會議，將當面向勞動部長何珮珊陳述缺工困境。

最低工資審議會已在今年9月舉行，並敲定明年起最低工資月薪提高至2萬8590元、時薪漲至190元，不過，各行業仍認為持續提高最低工資，無助解決缺工問題，認為政府並未全面掌握業界面臨的困境。

此次最低工資審議會中，雖有委員表示，我國的勞參率偏低是因為薪資過低，提高工資可吸引沒有工作意願的民眾投入勞動市場，但也有審議委員質疑，調薪是否真能緩解缺工？

全國產業總工會理事長戴國榮，當時就在審議會中建議，勞動部應召開全國缺工會議，當時部長何珮珊表示，因缺工議題涉及各部會，將向行政院院長報告後安排。據了解，最低工資審議會結束已將近２個月，勞團建議的全國缺工會議，尚未有進一步的安排。

不過，資方即將搶先一步，舉行全國服務業缺工會議。針對服務業找不到員工的難題，商總理事長許舒博過去多次對外表示，與其調漲最低薪資，不如先解決缺工問題，也向勞動部長何佩珊當面提出建議，據了解，商總已排定明（29）日自行舉行全國服務業缺工會議，邀請勞動部長何珮珊參加，由會員代表當面陳述服務業目前面對的困境。

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