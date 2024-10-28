總價1千萬內 仍可在雙北市買到房

房仲會整近一年實價登錄資料，台北市中山、萬華、北投、文山和士林等5區，仍有機會以1千萬預算買到住宅。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕根據聯徵中心統計，第二季全國單件平均房貸金額已破1千萬元、單件平均鑑價金額更將近1400萬元，顯見全國購屋總價普遍突破1千萬元，不過，根據房仲業者彙整雙北市近1年實價揭露資訊，仍發現部分行政區，即便購屋總價在1千萬元內仍能一圓買房夢。

根據永慶房產集團會整近1年雙北市總價1千萬以內實價揭露，發現台北市的中山、萬華、北投、文山以及士林區，仍有總價1千萬元以內的實價成交資訊，不過，中山區以小坪數套房為大宗、單間坪數約10坪上下，而北投則以屋齡30至40年的老公寓、高齡大樓為主，單戶坪數約20坪上下。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區屬台北市精華地段，由於土地稀缺昂貴，該區的小坪數電梯大樓較為普遍，單間平均坪數約為10坪，也讓住宅總價相對較低，減輕購屋負擔，受到許多年輕單身族、小資族群歡迎。

至於，新北市則以淡水、新莊、板橋、汐止與三重等5個行政區、近1前總價1千萬元內實價揭露資訊較多，其中以淡水能買到的坪數較大、約30坪上下、每坪均價約2字頭，汐止則可買到老公寓3房住家。

總價1千萬 可入手汐止3房老公寓

陳金萍表示，汐止區與台北市南港區、內湖區相連，但房價相對親民，總價1千萬內可買到的老公寓和高齡大樓的平均坪數，分別約28坪、21坪上下，大致屬於2房至3房格局。

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