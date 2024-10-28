限貸、信用管制衝擊房市 10月消費信心終結連5升

銀行限貸問題和第7波選擇性信用管制都對房市信心造成影響，未來要密切關注指標是否續跌至悲觀區間，代表房市可能陷入修正。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心今天公布10月消費者信心指數，總指數為77.06點，月減0.78點，終結連續5個月的上升，其中「耐久性財」指標下跌幅度最多。中央大學經濟系教授吳大任表示，銀行限貸問題和第7波選擇性信用管制都對房市信心造成影響，未來要密切關注指標是否續跌至悲觀區間，代表房市可能陷入修正。

消費者信心指數以100作為榮枯線，低於100表示偏向悲觀，高於100則偏向樂觀。本次調查中，6項分項指標中，僅投資股票時機的指標上升，其他5項指標都下降，包含：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣 、就業機會、購買耐久性財。

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其中，「未來半年投資股票時機」指標為60.29點，月增2.9點，吳大任指出，因為台積電法說會釋出許多利多消息，帶動台股上漲，股市信心一舉突破60點，創下今年4月以來新高。

而「未來半年購買耐久性財」指標下降幅度最多，為107.69點，月減2.05點，耐久性財包括房屋、汽車、家電等。值得注意的是，中央大學另進行房市信心的調查，「房地產指標」本月為104.67點，月減2.06點。

吳大任分析，耐久性財指標和房地產指標都顯著下跌，近期銀行體系的限貸問題，和第7波選擇性信用管制，都對房地產信心產生一定影響，不過下跌幅度仍舊有限，因為絕對水準還是維持在100以上的樂觀區間。

但他示警，如果接下來限貸情況無法改善，房市盤整一段時間後，房地產指標可能會繼續下跌，一旦跌破100的轉折點落入悲觀區間，台灣房市可能會陷入短期到中期的修正。

物價方面，「未來半年物價水準」 為41.77點，月減1.72點，吳大任指出，受到颱風影響，蔬果價格上升，再加上10月電價調漲，研判物價信心到明年初表現可能都不會太好，因為接下來又有基本工資的調漲、年節效應等。

吳大任再次提醒，雖然目前台灣出口持續成長中，但細看各項出口，主要成長的還是AI相關的資通產品，傳產部分仍十分低迷，如果AI出現泡沫化的相關風險，對台灣經濟將會產生非常嚴重的影響。

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