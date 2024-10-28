美股華麗七雄執行長薪資排行一次看 ! 2023最高是「這家」

去年美股科技七雄執行長薪資排行中，最高是蘋果執行長庫克。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠AI發展推動，美股「華麗七雄（The Magnificent 7）」總市值已衝破16兆美元，其執行長們的薪酬也水漲船高，當中蘋果執行長庫克（Tim Cook）的薪酬最高，年領近新台幣20億元。

據報導，美股華麗七雄包括微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、輝達和特斯拉等科技巨頭，主要集中在人工智慧、雲端運算、線上遊戲及軟硬體技術成長趨勢，隨著AI引領美股屢創新高，總市值已衝破16兆美元（約新台幣513兆元）。

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根據美國勞工聯合會和產業工會聯合會統計，這七間公司執行長在2023年薪資排行，依序為蘋果、微軟、輝達、Meta，以及Alphabet、特斯拉。

第一名為蘋果執行長庫克（Tim Cook），年領6320萬美元（約新台幣19.98億元），其中包括4690萬美元的股票獎勵，及1070萬美元的績效獎金，還有250萬美元的保全費用、私人飛機的商務和個人旅行費用等其他薪資。

第二名為微軟執行長納德拉（Satya Nadella），年領4850萬美元（約新台幣15.56億元），其大部分薪酬與微軟業績掛鉤。截至2023 年12月，納德拉擁有80萬667股微軟股票，最新微軟董事會薪酬委員會決議，納德拉2024年薪酬將達7910萬美元（約新台幣25.37億元）、年增 63%，主要是納德拉帶領微軟進軍AI領域有所斬獲。

第三名是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳年領3420萬美元（約新台幣10.9億元），其中包括2670萬美元（約新台幣8.5億元）的股票獎勵、400萬美元（約新台幣1.28億元）的現金獎金，以及250萬美元（約新台幣8020萬元）的其他費用。

第四名是Meta執行長札克伯格薪水只有象徵性的1美元（約新台幣32.08元），但透過「所有其他補償」領了近2440萬美元（約新台幣7.8億元）彌補了這一點。其中保護費高達2340萬美元（約新台幣7.5億元），包括 940萬美元（約新台幣3.01億元）的直接安全費用，以及額外的1400萬美元（約新台幣4.49億元），用於「支付與札克伯格和他家人的個人安全相關額外開支」。

第五名是Google母公司Alphabet執行長桑德爾·皮查伊（Sundar Pichai）年領880萬美元（約新台幣2.8億元），內含200萬美元（約新台幣6416萬元）的基本工資，以及約677萬美元（約新台幣2.17億元）的私人保全費，但因Google數度大裁員，引發全球員工的不滿，使得皮查伊的薪資也備受爭議。

第六是亞馬遜的安迪．賈西（Andy Jassy）年領130萬美元（約新台幣4170萬元），其中包括36.5萬美元（約新台幣1170萬元）的工資和99萬2764美元（約新台幣3184萬元）的保全費用，但若將已歸屬的股份價值計算在內，賈西2023年實際獲得的總薪酬相當於2920萬美元（約新台幣9.36億元）。

最後一名的是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），依據美國勞工聯合會和產業工會聯合會統計數字為0，而今年6月份特斯拉股東年度大會通過執行長馬斯克560億美元薪酬案（約新台幣1.79兆元）。

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