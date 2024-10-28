日圓重挫！台幣一度貶破32.1元，中午暫收32.08元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元續揚，而日本眾議院大選，執政黨選情失利，石破茂恐成為最短命首相，加上市場預期日本銀行不急著升息，使日圓重挫，跌至3個月低點，新台幣兌美元匯率早盤也一度貶破32.1元價位，中午暫時收在32.08元、貶值0.9分，台北外匯經紀公司成交量4.94億美元。

新台幣匯價連續兩週受到台股強勁演出、外資熱錢匯入帶動，升勢優於其他亞幣，不過週一台股開高走低，加上美元續強、日圓重挫，新台幣早盤以32.09元、貶值1.9分開出後，最低觸及32.105元，寫近1週低點，惟接近月底，出口商拋匯需求出籠，台幣一度轉升至32.055元，隨後在32.08元附近徘徊。

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外匯交易員指出，美元連續4週上漲，主要是反應美國一連串正面的經濟數據，市場修正對於聯準會大幅降息得預期，根據芝商所FedWatch工具，投資人認為下週Fed降息1碼機率高達9成以上，這也推動了美債殖利率的上揚，加上美國大選逼近，川普與賀錦麗支持度不分軒輊，而中東緊張局勢持續，亦使美元走勢偏強。

在下週FOMC開會前，本週美國將公布Fed重要的通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數，還有美國第3季GDP報告也將揭曉，另外，美國超級財報週登場也將影響全球股市走勢；而日央將於31日開會，市場預期日央不急著再次升息下，日圓若續貶，日央是否採取動作，也為各界關注。

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