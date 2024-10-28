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台灣發展AI產業面臨資料、人才、算力和治理機制四痛點

2024/10/28 12:30

台灣發展AI產業面臨資料、人才、算力和治理機制四痛點（工研院提供）台灣發展AI產業面臨資料、人才、算力和治理機制四痛點（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院指出，臺灣在AI發展，包括AI晶片、AI伺服器、散熱冷卻等實體設備的代工產值執全球牛耳，相較歐美等AI先進國家而言，臺灣擁有完善資通訊與半導體產業鏈等先天優勢，但仍面臨資料短缺、人才不足、算力有限及治理機制待改進等產業發展痛點。

工研院產科國際所研究經理周駿呈今以「數位時代的AI競賽 - 台灣如何突圍？」進行專題演講，他指出，AI捲起科技變革，除加速企業數位轉型，也帶動主權AI風潮，因應未來AI市場賽局，台灣應善用軟硬整合、利基應用優勢突圍，爭取龐大商機。

他表示，2022年底，ChatGPT問世迅速爆紅，使得AI應用自2016年的圍棋人機大戰後，再次成為全球關注焦點，尤其是生成式AI應用的「自動生成」技術特性，可以處理文字、語音、聲音、圖像、音樂、視訊等各類資料，同時應用於內容生成、客服問答、知識管理、程式設計等方面，除了重塑各行各業應用服務樣貌，也順勢帶動經濟、社會與國家發展。

周駿呈指出，2024年2月，Nvidia執行長黃仁勳於世界政府高峰會（World Government Summit）大力宣揚「主權人工智慧（Sovereign AI）」的重要性後，更是帶動各國積極推動主權AI政策，進一步推升AI晶片、AI伺服器、AI算力中心、AI模型開發等一系列AI產業價值鏈的全面發展。

他表示，臺灣在AI晶片、AI伺服器、散熱冷卻等實體設備的代工產值執全球牛耳，在特定應用領域（如製造、醫療）的專用模型開發及垂直應用服務的發展也相當積極。相較歐美等AI先進國家而言，臺灣雖擁有完善資通訊與半導體產業鏈等先天優勢，但仍面臨資料短缺、人才不足、算力有限以及治理機制待改進等產業發展痛點。

考量全面落實AI基礎建設（如建置大型AI算力中心、開發千億級參數大語言模型）所需的龐大資源限制，周駿呈建議臺灣可善用長期累積的產業特色，以半導體、資通訊完善的供應鏈製造優勢，結合製造、醫療等特定應用領域的產業資料與專業經營知識，打造可協助企業順利提升生產力與創新研發能力的AI解決方案，進而促進臺灣百工百業AI化生態鏈的健全發展，才能提升整體AI發展競爭力。

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