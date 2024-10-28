美股2024年最可怕1週來了！專家警告：本週面臨「4大風險」

專家警告，本週美股面臨2024年最可怕1週來了！（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股3大指數，上週五只有那斯達克上收高，且連7週上漲，其餘皆收黑，不過，專家表示，本週美股將面臨大型科技股公佈財報、利率緊張、選舉焦慮和週五即將公佈的10月就業數據報告等4大風險來襲，恐面臨2024年來，最可怕的1週。

外媒報導，這絕對是1場困擾利率市場的折騰，SLC Management投資策略和資產配置主管Dec Mullarkey 在談到這次選舉時表示，過去的 1個月裡，10年期國債真的加速了。

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在11月5日大選之前，美國國債和黃金市場，對於選舉焦慮已經顯現出來，特別是民調數據顯示總統競選非常激烈。

隨著美股位處高點，在4大風險陸續登場，本週美股將面臨2024年來，最可怕的1週。

1：大型科技股財報登場

外媒報導，在特斯拉公佈亮眼的財報及樂觀展望，特斯拉股價展開驚人漲勢，上週週漲幅約22%，現在市場將焦點轉向週二Alphabet的財報，其次是週三的微軟和Meta，以及週四的蘋果和亞馬遜。

Steward Partners財管執行董事總經理Eric Beiley表示，這是重要的1週，我們需要看到「七巨頭」這些公司發佈強勁的業績，因為股票的本益比極高。

Truist Advisory Services的聯合首席投資長Keith Lerner表示，大型科技公司可能上演不給糖就搗蛋，如果蘋果和亞馬遜財報不夠強勁，可能出現1年中波動較大的日子之一。

2：10月就業數據

聯準會官員仍然希望勞動力市場，不要過度降溫，也不要以重新點燃通膨擔憂的方式重新升溫。

週五即將公佈的10月就業報告將使這一爭論重新成為焦點，儘管華爾街分析師一直警告說，波音公司的罷工工人和最近的兩次強大颶風可能會扭曲數據。

9月份出人意料的強勁就業數據，幫助緩解了早些時候對經濟可能急劇下滑的擔憂。但一個揮之不去的擔憂是，更高的工資雖然總體上具有支撐作用，但也可能加劇通膨，並為聯準會以有意義的方式降息的計劃潑冷水。

Truist 的 Lerner 表示，它會產生一些影響，我認為就業報告將是影響本週美股唯一重要的事情，然後一切都與選舉有關。

3：利率緊張

雖然美國經濟一直是2024年的亮點，但並非所有家庭都以相同程度的財務彈性，走出COVID危機。

自9月以來美國政府債務的大幅拋售，可歸因於具有彈性的經濟，這迫使債券市場取消了早些時候預期的聯準會降息，對即將到來的選舉擔憂，是另一個日益增長的因素。

根據道瓊斯市場數據，10年期美國國債殖利率上週週五收於4.23%，此前幾天它創下了自去年10月以來的最大26天漲幅，更高的殖利率使消費者、企業和政府的借貸成本更高。

在這方面，華爾街認為副總統賀錦麗（Kamala Harris）或前總統川普（Donald Trump）解決美國政府巨額赤字的希望渺茫。

4：選舉焦慮

Mullarkey表示，目前，選舉的緊張情緒僅限於美國債務和黃金市場。他表示，全球央行增加購買量幫助推動金價在 10 月份創下歷史新高，這值得關注。

Mullarkey指出，川普的競選活動包括對進口關稅的威脅，但也包括對放棄美元的國家的懲罰，由於黃金是一種備受推崇的替代品或對沖風險，如果選舉後的結果帶來更多緊張局勢，貴金屬的價值可能會再次上漲。

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