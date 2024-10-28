中國28大民營企業集團 近1/3已破產或遭接管

中國28大民營企業集團中，已有包括「明天系」在內的9家破產或遭接管。圖為「明天系」創辦人肖建華。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國自1980年代末期實施改革開放後，形成了「德隆系」、「明天系」、「復星系」、「海航系」、「聯想系」、「湧金系」、「中植系」、「三胞系」、「寶能系」等28家「超級民營資本集團」，總資產超過人民幣10兆元（約台幣45兆元），曾是中國經濟發展的火車頭，但最近幾年，由於國際國內經濟環境的變化，加上一些集團「違規違紀」經營，甚至「踩政治紅線」，有近1/3已經破產倒閉或被接管，有的已經暴雷而陷入經營困境。

根據中國自媒體「新少數PAI」統計，已破產倒閉或遭清算接管的超級民營資本集團，包括「明天系」、「海航系」、「中植系」、「湧金系」、「安邦系」、「華信系」、「泛海系」、「德隆系」、「宜華系」。

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「明天系」透過所控制的上市公司及大量的中間影子持股公司，所持股的金融機構從30 家增至44家，其中，銀行17家、保險9家、證券8家、信託4家、基金3家、期貨2家、金融租賃1家。截至2016年底，明天系所控股的金融機構資產規模合計已超過人民幣3兆元（約台幣13.5兆元）。

在市場呼風喚雨數十年的「明天系」2017年開始出現崩裂，該年1月底其創辦人肖建華突然於香港境內被不明人士帶走後被秘密審理，2020年7月，中國銀保監會發布消息，鑑於「明天系」旗下天安財產保險股份公司、華夏人壽保險股份公司、天安人壽保險股份公司、易安財產保險股份公司、新時代信託股份公司、新華信託股份公司觸發接管條件，為保護保險活動當事人、信託當事人合法權益，維護社會公共利益，銀保監會決定對上述6家機構實施接管。肖建華2022年8月因賄賂和其他罪行， 被判處13年有期徒刑，其公司被處以人民幣550億元（約台幣2475億元）罰款。

「安邦系」旗下的安邦保險成立於2004年，仰賴銷售汽車保險起家的財險公司。成立之初，主要股東為上汽集團、中石化集團等世界500強企業，董事長由時任上汽集團董事長的胡茂元兼任，此後其股權結構幾經變更，逐漸由「國有控股」轉變為民資控股。 2014年前後，吳小暉開始出任集團董事長。

吳小暉是中共已故領導人鄧小平的外孫女婿，在2018年2月因「集資詐騙、職務侵佔」罪名遭判處18年徒刑，人民幣105億（約台幣470億元）財產遭沒收後，其主導且規模逼近人民幣2兆元的安邦保險集團遭政府接管。

「中植系」1995年成立，資產規模一度達人民幣3.6兆元（約台幣16.2兆元），2024年1月正式宣布破產倒閉，旗下248家企業將被合併清算。

除了上述9家已宣布破產倒閉或被接管的集團，還有數家集團暴雷，經營陷入困應，包括「萬向系」、「寶能系」、「富德系」、「忠旺系」、「新理益系」等。

以「寶能系」為例，深圳市寶能投資集團及其附屬公司近年出現嚴重財務問題，執行法院為北京金融法院，集團存在超過70筆被執行人訊息，總金額逾369億元，同時有多項限制消費令和失信被執行人記錄。這顯示寶能投資集團面臨巨大的法律壓力，可能引發更廣泛的經濟波動。

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