國際油價重挫逾5％！花旗開槍砍目標價至每桶60美元

花旗下調布倫特原油價格，目標價砍至每桶60美元（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著伊朗淡化以色列襲擊，週一國際油價重挫逾5%，花旗進一步下調布倫特原油價格，將6至12個月展望下砍至每桶60美元。

外媒報導，因中東地緣政治風險降溫，花旗下調了對布倫特原油價格的預測，將3個月布倫特油價展望從每桶74美元，下調至70美元，6-12個月展望，從72美元調至60美元。

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路透報導，布蘭特原油和美國西德克薩斯中質原油（WTI）期貨均創下 10 月 1 日開盤以來的最低水準，布蘭特原油一度觸及每桶71.71美元，跌3.92美元，或5.18%，WTI則下探67.83美元，跌3.95美元，或5.5%，

截至台北時間11點30分，布蘭特原油價格為每桶 72.44 美元，下跌3.19美元，或 4.22%，而 WTI 則下跌 3.17美元，或4.44%，至每桶 68.61美元。

以色列週末對伊朗的報復性打擊繞過了德黑蘭的石油和核設施，沒有中斷能源供應，緩解了中東地緣政治緊張局勢。

能源分析師索爾·卡沃尼克（Saul Kavonic）表示，在以色列攻擊的有限性，包括避開石油基礎設施，引發了人們對中東地區敵對行動降級的希望，特別是如果伊朗明確不會在未來幾天內進行反擊的話，導致油價上漲的地緣政治風險溢價已經消失。

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