Q3房價還在漲！桃園漲最兇 季漲5.31％

根據最新發布的第3季信義房價指數，全國季漲幅約2.40%、年漲幅則高達12.47%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第3季房價還在漲，根據最新發布的第3季信義房價指數，全國季漲幅約2.40%、年漲幅則高達12.47%，而六都加新竹縣市仍全面上漲，其中桃園市季漲幅約5.31%、年漲幅約18.68%，均為七大都會區中漲幅最高。

而第3季信義房價指數中七大都會區的季、年漲幅，則以新竹縣市漲幅最小、約1.37%，而年漲幅則以台南市最小、約9.89%。

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進一步觀察全國、六都加新竹縣市這波漲勢開端，其中全國起漲點是2023年第1季，截至今年第3季，已經連漲7季，七大都會區中，台中市、台南市已連漲8季，新北市、高雄市連漲7季，台北市、新竹縣市連漲6季，而桃園市則是連漲5季。

雙北市、新竹Q3每坪均價再登高一步

至於，第3季七大都會區中古屋標準房價每坪均價，台北市首度站上8字頭、每坪約82.04萬元，新北市也是首次突破5字頭、每坪約51.62萬元，而新竹縣市首度突破4字頭、每坪約40.51萬元，桃園、台中市仍處3字頭，台南與高雄則在2字頭。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，第3季受房貸限額影響，市場交易量縮，不過當景氣有變化時，房價統計表現不會那麼快，主要因為能夠成交都是條件品質比較好的房屋，主要統計樣本的影響因素，未來還要觀察幾季。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，信義房價指數是以中古屋為樣本，且以房價而非僅以指數呈現的價格指標，因此在房價意義上，不但隱含交易熱度、貸款條件，也往往有同時指標的效果，而全國年漲幅達12.47%，代表七都成屋都漲成這樣了，恐怕基期較低的二線城市以及進場門檻低的預售市場的價格走勢更是高漲。

房市專家何世昌表示，無論是中古屋與預售屋，今年上半年全國與六都房價大漲，年漲幅來到此波多頭高峰，與前幾年溫和上揚的型態不同；唯大幅度跳漲往往無法持久，今年第4季將進入多空激烈拉鋸，房價可能回到平盤附近，交屋量大的縣市成屋價格應會回檔修正，但預估修正幅度不會太大。

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