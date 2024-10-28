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小米新品發表會明登場 雷軍曝有16款新品

2024/10/28 10:53

小米創辦人雷軍透露，29日新品發布會將有16款新品展示。（歐新社）小米創辦人雷軍透露，29日新品發布會將有16款新品展示。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕小米將於週二（10月29日）舉辦新品發布會，外界好奇小米此次發布會將會有多少新品。對此，小米創辦人雷軍在社交平台微博發文解答，稱共有16款新品將在發布會展示，當中包括小米15系列、小米澎湃OS2、小米SU7 Ultra量產版等新品。

雷軍週日（27日）在微博發文，彙整網友對29日新品發布會的5大問題並提供解答。

對於網友好奇小米29日發布會會有多少新品？雷軍表示，發布會當日除了發表小米15系列、小米澎湃OS2、小米SU7 Ultra量產版外，還會發表小米平板7系列、小米手錶S4、小米手環9Pro，另外還有全新大家電高階Pro系列、智慧門鎖、Wi- Fi 7路由器等共16款新品。雷軍稱，29日發布會是小米「人車家全生態」策略的成果集中展示，並透露發表會將長達3小時，要大家提前作準備。

網友也好奇小米15系列是否是12GB內存起跳？雷軍給予肯定答案，稱為了最大程度展現端側AI的能力，小米決定取消8GB版本，在設計工藝、性能功耗、續航表現和使用體驗等方方面面都有巨大的提升。

而針對網友關注小米15系列漲幅是否會很大的問題，雷軍表示，自己去年已說過，小米14肯定是最後一次定價3999元人民幣，今年3奈米工藝提升，同時供應鏈RAM和ROM成本漲幅很大，小米在研發上投入也非常大，因此小米15確實需要漲價。但雷軍保證，即便漲價，小米15依舊物超所值，讓大家覺得「貴的有理由」。

小米15螢幕是獨家訂製M9發光材質，網友好奇小米15全系列都會有嗎?對此，雷軍表示，小米15系列全系螢幕都將採用M9發光材質，並且創新的應用雙微腔結構，發光效果提升的同時，功耗更是大幅降低，也是唯一將「2K螢幕做到1.5屏功耗」的新Pro旗艦。

最後，網友好奇，10月馬上要過去了，小米SU7單月交付2萬台的目標能夠完成嗎？雷軍回答，小米團隊還在努力衝刺，並稱公司每個月第1天都會公布上月交付情況，屆時再向大家交作業。

截至台北時間28日早上10點33分左右，小米股價暫報25.8港元，跌幅0.58%。

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